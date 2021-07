Após Wesley Safadão, Simone e mais famosos saem em defesa de pastor

27/07/2021 | 13:10



O pastor André Vitor recebeu graves acusações na segunda-feira, dia 26. As denúncias foram respondidas por Wesley Safadão, Tirullipa, e agora, também por Simone Mendes, da dupla com Simaria. Em seus Stories do Instagram, a cantora lamentou a postura dos internautas em relação ao pastor e ressaltou que ele está sendo vítima de uma rede de ódio na internet.

Em um vídeo divulgado por Safadão, o pastor André Vitor - que é amigo íntimo da família do cantor há anos - aparece abraçando uma garotinha, que logo em seguida volta a pular e brincar junto dos demais presentes. Acontece que, logo após o abraço, André é visto puxando sua camiseta para baixo, o que levou a especulações maldosas por parte dos internautas.

- Eu não poderia deixar de vir aqui mostrar a minha cara para deixar bem claro o amor que tenho por essa vida, que é a vida do André. Ele é um menino que me ajudou inúmeras vezes em minha vida. Conheço o André há mais de quinze anos. Foi um cara que me ajudou muito em muitos momentos, disse Simone.

- Ele esteve comigo em minha primeira separação. Para quem não sabe, tive um relacionamento antigo antes do meu marido Kaká. Ele me ajudou muito, esteve presente no parto do meu filho, do Henry. Esteve presente em momentos de dor, de alegria. É um cara que eu conheço a índole, que eu amo muito. É meu amigo, meu irmão. Eu confio nele. Sei que é um menino justo, menino íntegro, menino de Deus e muito amado. Então, estou passando aqui para deixar bem claro que estou do seu lado, continuou ela.

Simone também postou um texto para demonstrar apoio ao pastor.

Quem te conhece sabe quem você é de verdade, Dedé. Chega de tanta impunidade pra essa rede de ódio que distorce tudo que se faz e tenta criar situações tendenciosas com o único objetivo de destruir a vida das pessoas! Te amo.

André também veio a público para falar sobre as acusações que recebeu e publicou um vídeo rebatendo os comentários maldosos. Ele ainda ganhou o apoio de vários famosos como Thyane, Kaká Diniz, Bella Falconi, Thayse Teixeira, Solange Almeida.