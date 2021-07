Com onda de frio no Brasil, Serra Gaúcha pode ter sensação térmica de -25°C

Redação

A partir de amanhã (28/7), muitos brasileiros vão tirar as roupas de inverno do armário. Por conta de chegada de uma onda de frio no Brasil, municípios centro-sul do País devem sentir uma mudança brusca nas temperaturas. Segundo o site Climatempo, áreas altas de serra, especialmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podem registrar sensações térmicas de até -25°C.

Frio no Brasil: previsões para os próximos dias

A previsão é de que a onda de frio no Brasil dure até 31 de julho. Entretanto, o pico das baixas temperaturas deve acontecer entre quinta-feira (29/7) e sexta-feira (30/7).

Além do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul podem ser surpreendidos com temperaturas negativas. De acordo com uma nota publicada no Climatempo, alguns especialistas esperam que o recorde de frio no Brasil seja quebrado nos próximos dias. Segundo a medição do Epagri-Ciram, atualmente, o menor registro (considerando locais habitados, com atividade humana regular) é de -8,2°C, em Urupema (SC).

Geadas e neve no Brasil

O portal especializado em meteorologia também informou que há chances de neve nas áreas de serra e planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As cidades do sul do Paraná também entraram para a lista de locais que poderão ficar branquinhos nos próximos dias.

Além de atingirem algumas cidades da região sul, incluindo Porto Alegre, as geadas devem se formar em estados como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O gelo também pode chegar à parte sul do Rio de Janeiro.

