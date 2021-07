DirecTV Go: novos assinantes agora ganham Roku Express

Da Redação

Do 33Giga



27/07/2021 | 12:48



A DirecTV GO, plataforma de streaming com canais ao vivo, iniciou uma nova promoção hoje (27). Quem assinar o serviço por um ano ganha o aparelho Roku Express, que transforma uma TV comum em um smart TV.

Ao aderir ao plano anual, o usuário também recebe desconto de duas mensalidades, pagando à vista o valor de R$ 699. A contratação pode ser realizada por meio do site do serviço de streaming com canais ao vivo DirecTV.

Quem optar pela promoção do streaming com canais ao vivo, entretanto, terá que cumprir a fidelidade. A duração é de 12 meses ininterruptos, não podendo ser cancelada antes do término.

O Roku Express é um dispositivo que oferece interface intuitiva, com imagem Full HD. O aparelho será entregue na casa do assinante até 30 dias após a contratação.

A promoção é válida até 10 de agosto. O consumidor que fizer a contratação no período ainda leva dois anos de acesso aos canais HBO e ao HBO Max, sem custo adicional.