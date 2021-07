No Twitter, Ciro Nogueira diz contar com apoio do presidente da Câmara

27/07/2021 | 12:19



O anunciado novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), se disse "muito feliz" em fazer parte do ministério do presidente Jair Bolsonaro e aproveitou para pedir o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), seu colega de partido. "Tenho certeza de que contaremos com o apoio de Lira", declarou Nogueira no Twitter.

"Muito feliz em fazer parte desse grande time de ministros, trabalhando unidos, sob a liderança do PR @jairbolsonaro, pelos brasileiros. Tenho certeza também de que contaremos com o apoio do meu querido amigo @ArthurLira_, presidente da Câmara dos Deputados, nessa honrosa missão", escreveu.

A informação de que havia aceitado o convite para comandar a Casa Civil foi dada por Nogueira mais cedo após reunião entre ele e o presidente da República no Palácio do Planalto.

No anúncio, também feito pelo Twitter, o senador pediu a "proteção de Deus para cumprir esse desafio", "com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita".