5 jogos lúdicos digitais para estimular a mente de crianças pequenas

27/07/2021



As novas gerações já nascem conectadas. É importante, contudo, que essa familiaridade com as telas seja usada não apenas para entretenimento, mas também para aprendizagem. Por isso, o 33Giga destaca cinco aplicativos para smartphone e tablet com uma pegada educacional que vão ajudar as crianças a estimular a imaginação por meio de histórias e jogos lúdicos.

Khan Academy Kids (Android/iOS)

O aplicativo se apresenta como um programa educacional gratuito para crianças de dois a seis anos de idade. Na plataforma, os pequenos são acompanhados por um grupo de personagens animados em uma jornada com conteúdo original e interativos, livros, vídeos e lições criativas. Para estimular o aprendizado, as tarefas contam com recompensas divertidas, como insetos, chapéus e brinquedos para seus personagens.

Cores e Formas (Android)

Esta é uma plataforma de mini-games educativos que estimula as habilidades básicas de desenho, combinação e criação em crianças que estão na primeira infância. Os jogos envolvem colorir objetos em branco com tintas divertidas, agrupar formas semelhantes, combinar itens com a mesma cor e forma, treinar formas a partir de tracejados e aprimorar a coordenação motora com dinâmicas de arrastar e soltar.

Ler e Contar (Android/iOS)

Indicado para crianças em início de aprendizagem escolar, o aplicativo trabalha diversos tópicos fundamentais nesse sentido. A plataforma tem várias atividades dentro dos tópicos Alfabeto, Sílabas, Números, Soma e Subtração, Vogais e Consoantes, Formas Geométricas, Animais, Cores e até Língua de Sinais. A lições ensinam a contar, completar palavras, reconhecer formas, nomear cores e muito mais.

Kids Piano: Animal Sounds & musical Instruments (Android)

Voltado para bebês e crianças, a plataforma reúne a experiência de diversos instrumentos musicais em um só lugar. Os pequenos poderão conhecer os sons de teclado, bateria, flauta, guitarra, piano e xilofone em experiências sonoras realistas e lúdicas – com sons de animais, de veículos e a pronúncia correta de letras do alfabeto e das cores. A proposta é estimular a memória e o reconhecimento de sons e pronúncias.

Meu Livro de Histórias (Android/iOS)

A aplicação reúne 30 histórias infantis com ilustrações animadas e coloridas. Os contos são narrados e legendados, o que vai estimular não apenas a interação com pais e responsáveis, mas que as crianças leiam sozinhas. Entre os destaques disponíveis estão A Lebre e a Tartaruga, A Pequena Sereia, A Bela Adormecida, Rapunzel, O Patinho Feio, Pocahontas e Pinóquio.