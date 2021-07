Após polêmica, Eduardo Costa e Mariana Polastreli assumem relacionamento nas redes sociais: - Estamos juntos

27/07/2021 | 12:10



Parece que Eduardo Costa e Mariana Polastreli decidiram assumir de vez o relacionamento! Depois de se envolverem em uma grande polêmica marcada por boatos de traição, fuga, abandono dos filhos e negação do romance, os dois apareceram juntinhos em um vídeo publicado pelo cantor nos Stories do Instagram.

De acordo com o colunista Leo Dias, o par apareceu coladinho na área externa da mansão de Eduardo, que apareceu apenas para desejar uma boa semana aos seguidores - e acabou revelando estar em um relacionamento com a moça ao questioná-la sobre um filtro da plataforma:

- Oi, gente! Beleza? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Esse filtro não deixou a minha boca meio estranha não, amor?

Polastreli, por sua vez, fez questão de confirmar a informação do romance ao disparar:

- Está lindo! Fala que está lindo, gente? Está lindo, mas tem dona.

O cantor, por fim, concluiu afirmando a relação com todas as letras:

- Estamos juntos? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, que dê muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. E que vocês continuem com muita saúde, viu?

A polêmica continua

Enquanto Mariana parece contente em assumir o namoro com o cantor, a polêmica acerca da guarda de seus filhos pode estar longe de acabar. Através do Stories do Instagram, a moça respondeu perguntas de alguns seguidores e acabou entregando que as crianças - Luiz Henrique, de 13 anos de idade, Pedro, de nove anose, e Theo, um bebê de 10 meses de vida - se encontram sob guarda compartilhada. Além disso, ela explica que está esperando pelo fim do ano letivo para levar os meninos mais novos para morar consigo:

Apenas o meu mais velho optou nesse primeiro momento em continuar morando com o pai, mas mesmo assim a guarda é compartilhada. Theo e Pedro estão sob minha guarda, que também acaba compartilhada por opção minha. Pedro apenas cumprirá o ano letivo na escola para que não interrompa. Minha intenção a todo momento era e é facilitar, diminuir qualquer impacto que pudesse atingir meus filhos.

Além disso, a moça publicou a foto de um documento que comprova o fato de ela estar arcando com os custos referente à criação dos filhos, e entrega ter achado melhor tornar a informação pública para evitar conflitos com o ex-marido:

Mesmo eles estando lá por enquanto, eu arco única e exclusivamente com todas as despesas dos meus três filhos. Em momento algum [fiz] questão de expor isso, mas acho que as informações em algum momento têm que ser dadas por completo e não apenas o que beneficia alguma das partes.

Apesar disso, ela ressalta que não pretende rebater as acusações feitas por ele:

Sinceramente, nem acho que vale a pena. Desde o início preferi deixar que o tempo se encarregasse de mostrar. Me sinto mais em paz assim.

Eduardo Polastreli, no entanto, não parece tão inclinado a manter a paz quanto a ex-esposa, e também fez questão de comentar sobre a guarda dos filhos em sua rede social. O empresário acabou dando a entender que gostaria de ter a tutela das crianças somente para si ao dar a seguinte resposta a um seguidor que apontou que as crianças parecem mais felizes ao lado do pai:

Realmente, mas a Justiça não pensa assim. Entrego nas mãos de Deus todos os dias.

Eita!