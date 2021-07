Mila Kunis e Ashton Kutcher revelam que são contra tomar banho todos os dias

27/07/2021 | 12:10



Durante uma entrevista ao podcast Armchair Expert, os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis revelaram que são contra tomar banho diariamente. Oi? Pois é! E os dois ainda pontuaram que os filhos só veem água e sabão quando estão realmente sujos.

Tudo começou quando os apresentadores Dax Shepard e Monica Padman iniciaram um debate sobre a frequência com que tomavam aquele banhinho caprichado. Shepard disse que a amiga não deveria se livrar do óleo natural em sua pele com uma barra de sabão todos os dias e o casal concordou.

- Não acredito que estou em minoria aqui no que diz respeito a lavar todo o meu corpo no chuveiro. Quem te ensinou a não se lavar?, perguntou Monica.

- Eu não tive água quente quando era criança, então eu não tomei muitos banhos, mesmo. Então, quando tive meus filhos, também passei a não os banhar todos os dias. Não éramos aquele pais que davam banho nos recém-nascidos, nunca, respondeu Mila.

Durante o bate-papo, Ashton também admitiu que nem ele e nem os filhos entram no chuveiro todos os dias:

O problema é o seguinte: se você pode ver a sujeira neles [nos filhos], limpe-os. Do contrário, não adianta. Eu lavo minhas axilas e virilhas diariamente, e nada mais. Eu tenho uma barra de Lever 2000 que faz entregas todas as vezes. Nada mais. Tenho tendência a jogar um pouco de água no rosto depois de um treino para tirar todos os sais.