Nokia 1.4: smartphone chega ao Brasil por a partir de R$ 1.099

27/07/2021 | 11:48



A HMD Global, casa dos smartphones e acessórios Nokia, anuncia a chegada do Nokia 1.4 no Brasil. Ele chega ao país a partir de R$ 1.099 e está disponível por venda direta no site Nokia.com e na loja oficial da Nokia Mobile no Mercado Livre – além de marketplaces, como B2W, Via Varejo e Magazine Luiza, e nos principais varejos nacionais e regionais.

Com tela de 6.51’’, o smartphone Nokia 1.4 tem bateria de 4.000mAh com duração de até dois dias. O aparelho vem com Android 11TM (edição Go), o que oferece um desempenho 20% mais rápido ao smartphone. Além disso, ele conta com updates de segurança e software mensais.

O smartphone conta com a câmera principal de 8MP e a frontal com 5MP com recursos de Inteligência Artificial e modo noturno, que permite que as imagens tenham nitidez mesmo sem o uso de flash. Além disso, a lente macro embutida aumenta o zoom para melhor captura de detalhes.

Preço e disponibilidade

O Nokia 1.4 está disponível no Brasil a partir de hoje (27) nas cores azul e cinza. As configurações são 2GB/32GB e cartão de 32GB.