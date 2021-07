Booker Prize 2021 revela lista de semifinalistas

27/07/2021 | 11:23



O Booker Prize revelou os 13 livros que concorrem a uma vaga na final do mais prestigioso prêmio literário em língua inglesa. Entre os semifinalistas do Booker Prize 2021 estão Kazuo Ishiguro, vencedor do Nobel de Literatura em 2017, com Klara e o Sol, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, e Rachel Cusk, com Second Place.

Os livros foram selecionados de uma lista contendo 158 romances, escritos em inglês e publicados no Reino Unido e na Irlanda entre outubro de 2020 e setembro de 2021, por um júri formado por Maya Jasanoff, Horatia Harrod, Natascha McElhone, Chigozie Obioma e Rowan Williams. Dos 13 indicados, seis são mulheres.

A lista inclui, ainda, romances de Anuk Arudpragasam, Damon Galgut, Nathan Harris, Karen Jennings, Mary Lawson, Patricia Lockwood, Nadifa Mohamed, Richard Powers, Sunjeev Sahota, Maggie Shipstead e Francis Spufford.

"Uma coisa que une esses livros é seu poder de atrair o leitor para uma história incomum, e eles fazem isso com uma voz artística e distinta. Muitos deles consideram como as pessoas lutam com o passado - seja por meio de experiências pessoais de dor ou deslocamento ou os legados históricos da escravidão, do apartheid e da guerra civil", disse Jasanoff, presidente do júri em comunicado.

Os seis finalistas serão anunciados em 14 de setembro. O vencedor do Booker Prize 2021 será anunciado no dia 3 de novembro, em uma cerimônia em Londres. O autor do melhor romance ganha 50 mil libras, equivalente a US$ 69 mil.

O vencedor do Booker 2020 foi Shuggie Bain, de Douglas Stuart. Em junho, Irmão de Alma, romance de David Diop publicado no Brasil pela Editora Nós, ganhou o International Booker Prize.

Veja os 13 livros finalistas do Booker Prize 2021

A Passage North, de Anuk Arudpragasam

Second Place, de Rachel Cusk

The Promise, de Damon Galgut

The Sweetness of Water, de Nathan Harris

Klara e o Sol, de Kazuo Ishiguro

An Island, de Karen Jennings

A Town Called Solace, de Mary Lawson

No One is Talking About This, de Patricia Lockwood

The Fortune Men, de Nadifa Mohamed

Bewilderment, de Richard Powers

China Room, de Sunjeev Sahota

Great Circle, de Maggie Shipstead

Light Perpetual, de Francis Spufford