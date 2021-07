Aos 61 anos de idade, morre André Ceccato, o Barba de Carandiru

27/07/2021 | 11:10



O ator André Ceccato morreu em sua casa, em São Paulo, na última segunda-feira, dia 21, aos 61 anos de idade.

A morte foi confirmada por Sergio Guizé, que trabalhou com o artista em espetáculos. Conhecido por interpretar o Barba no filme Carandiru, André participou de diversas áreas audiovisuais: cinema, teatro e televisão. Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a morte repentina.

Ontem o meu amigo André Ceccato morreu, fiquei sabendo que foi de tristeza. Estamos sem teatro há um tempão, isso tem um peso, ainda mais para pessoas especiais como ele. O conheci em 2005 na praça Roosevelt, já veio dando em cima da garota que estava comigo na época, na minha frente, grande Ceccato. Antes já era fã do trabalho e continuo, de uma essência artística rara e inspiradora, falei isso para ele no último ensaio da série que iríamos fazer juntos (até a pandemia parar tudo). Ele estava felizão com os novos projetos e falava: Guizé quando essa pandemia passar vai cair trabalho no nosso colo que nem saco de batata, as pessoas vão precisar ainda mais de arte depois disso tudo. Grande Ceccato, sábio Ceccato. Vão sim, meu amigo. Mas da sua arte, do seu tipo de genialidade e anarquismo, só por Deus! Parabéns, você deve estar muito bem, alegre como sempre, mas essa sua força toda vai fazer falta fisicamente [...] Descansa irmão. Te amo, escreveu Guizé.

Até o momento, nenhuma informação sobre a causa oficial foi divulgada.