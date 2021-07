Solteira? Anitta participa de show de Xanddy nos Estados Unidos e dispara: - Tem uns três caras que eu pego aqui

27/07/2021 | 11:10



Como alguns fãs já especulavam, Anitta parece estar na pista novamente! Depois de ser flagrada aos beijos com o cantor porto-riquenho Lunay - nos ensaios do Premios Juventud 2021, a artista parece ter entregue o fato de estar solteira durante uma participação no show do cantor Xanddy, na Flórida, nos Estados Unidos.

O evento ocorreu no último domingo, dia 25, e foi marcado pela apresentação do Grupo Harmonia do Samba. Em Miami, após se apresentar no evento de lançamento da revista Sports Illustrated Swimsuit Issue, Anitta fez questão de marcar presença ao lado de alguns amigos, e acabou subindo no palco para participar da farra. Além de se aventurar em um instrumento de percussão, Anitta dançou muito e, em determinado momento, entregou que estava ficando com três pessoas diferentes.

- Chamei um bando de gringo para cá. Tem uns três caras que eu pego aqui que não entendem português. É uma loucura!

Eita! Parece que o romance com o milionário Michael Chetrit durou pouco, não é mesmo?