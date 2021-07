Caso Britney Spears: Novo advogado consegue adiantar audiência para remoção de tutela do pai

27/07/2021 | 10:10



E mais um capítulo do caso Britney Spears se desenrola... Dessa vez, os fãs da cantora podem comemorar, já que o novo advogado, Mathew Rosengart, conseguiu - finalmente - atender às suas necessidades e adiantar a audiência que tem como intuito retirar o pai de Britney, Jamie Spears, de sua tutela.

De acordo com o jornal The Times, o representante da artista quer que a posição seja assumida por Jason Rubin - um conselheiro financeiro certificado. Na última segunda-feira, dia 26, ele deu entrada na petição, alegando que a natureza venenosa da relação entre pai e filha estava prejudicando a saúde mental da cantora e a sua capacidade de continuar com a sua carreira extraordinária. Rosengart ainda chamou a tutela, segundo a Reuters, de pesadelo kafkiano que se tornou um processo tóxico e insustentável.

O mundo inteiro testemunhou a Sra. Spears trabalhando incansavelmente - com incrível dedicação, precisão e excelência. Como uma artista musical e performer, uma ganhadora excepcional para o Sr. Spears [e outros] que tinham interesse financeiro em se certificar de que ela continuaria a trabalhar e se apresentar, disse.

A nova data da audiência está marcada para 29 de setembro, no Tribunal Superior de Los Angeles, onde será discutido o caso.

Esta é considerada uma grande vitória para Britney e sua equipe - e a audiência será um grande dia para ela, disse uma fonte próxima da artista.

Enquanto isso, parece que outra pessoa também está obcecada pela princesinha do pop. De acordo com o site norte-americano Page Six, Jamie Lynn Spears, a irmã da cantora, postou uma foto no espelho em que aparece o marido, Jamie Watson, mexendo no celular, mas o que chamou a atenção dos fãs foi o conteúdo que o cunhado da musa estava vendo. Com um zoom, é possível ver que a imagem tinha sido publicada recentemente nas redes sociais da cantora. Quem nunca foi pego stalkeando a coleguinha, não é mesmo?