Enzo Celulari publica foto com cachorros e internautas disparam: Casa da Bruna Marquezine

27/07/2021 | 10:10



Os detetives do Instagram estão atentos às movimentações de Enzo Celulari e Bruna Marquezine! Após especulações de que teriam terminado o namoro, fãs dos artistas não param de tentar encontrar pistas para entender o que anda acontecendo na vida amorosa deles!

Depois de boatos que Neymar Jr. teria encontrado Bruna e até que Enzo curtiu comentário xingando o craque de Babaca Júnior, agora os seguidores do filho de Claudia Raia suspeitaram que ele está na casa da atriz e, claro, tudo vai bem entre eles!

Isso porque Enzo publicou uma foto suspeita na rede social, em que aparece sozinho e também com alguns cachorros em um jardim.

Na casa da gata!!, apontou um internauta.

Na casa da Bruna Marquezine, disse outro internauta.

Tomara que seja verdade ele na casa dela!, especulou outro seguidor.

Já outros foram menos otimistas:

Não é a casa da Bruna! Só vocês olharem a foto que ele postou com a Amora ou ir no perfil dela e ver claramente que não é a casa dela. Além do mais ela está trabalho, disparou um seguidor.

Enzo, no entanto, não confirmou onde estava no momento da foto.