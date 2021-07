Testamos: lâmpada inteligente Yeelight Bulb 1S Color é bonitinha e competente

Marcella Blass

Do 33Giga



27/07/2021 | 09:48



A Yeelight Bulb 1S Color é uma lâmpada inteligente com comportamento extremamente personalizável e conectividade com mais de 10 sistemas, entre eles Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. O 33Giga testou o produto e conta detalhes sobre o processo de instalação e o uso no dia a dia. Confira!

Primeiros passos

Todo o processo de instalação e configuração da lâmpada inteligente é feito por meio do aplicativo Yeelight (disponível para Android e iOS). Essa dinâmica leva só alguns minutos e exige apenas a ativação do Bluetooth no smartphone e a liberação do acesso à sua localização.

Com tudo liberado e pronto, o passo a passo é o seguinte: com a lâmpada no bocal, ligar e desligar o interruptor do cômodo por cinco vezes, deixando a luz acesa por dois segundos e apagada por mais dois. Na sequência, ela começa a brilhar colorido até reiniciar e ficar totalmente branca. Esse é o sinal de que a instalação foi bem sucedida.

Na sequência, é necessário conectar a lâmpada inteligente à sua rede Wi-Fi. O produto piscará algumas vezes para sinalizar à conexão. Para terminar, basta selecionar um nome para a Yeelight e o cômodo ao qual ela estará relacionada. Em menos de 5 minutos já é possível começar a usar os controles via app e assistentes virtuais.

Raio-X Nome: Yeelight LED Bulb 1S (Color)

Modelo: YLDP13YL

Duração estimada: 25 mil horas

Conectividade: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Eficiência energética: A+

Fluxo luminoso: 800 lm

Potência: 8.5 watts

Peso: 440g

Site: https://bit.ly/3x20Uzy



Para todos os perfis

A Yeelight Bulb 1S permite diversas possibilidades de personalização – muitas delas, inclusive, há grandes chances de você nunca precisar usar. Para começar, ela oferece dez modos recomendados pré-definidos. São eles: Matinal, Entardecer, Luz Noturna, Noite Cinema, Festa de Aniversário, Noite de Encontro, Conforto do Lar, Modo Romântico, Alerta de Flash e Modo Candeeiro.

Entrando mais em detalhes a respeito de algumas configurações pré-definidas, o Modo Matinal, por exemplo, acende uma luz avermelhada bem suave. Ele é interessante para acostumar os olhos antes de abrir as janelas ao acordar. Já o Noite de Cinema coloca a lâmpada inteligente em um tom azulado clarinho que dá um ar legal ao ambiente em parceria com o brilho da TV.

Mas a melhor maneira de aproveitar o produto é mesmo por meio das ferramentas manuais de personalização. Para o dia a dia em ambientes de trabalho, estudo e convivência da casa, por exemplo, é possível ajustar o nível de branco da luz. Nessa modalidade, o usuário pode modificar a ambientação navegando entre uma iluminação bem amarelada até o branco azulado tradicional das lâmpadas de LED.

Já para quem busca o produto para trazer mais cores ao ambiente, a Yeelight também entrega muitas opções em um processo similar. O usuário pode escolher a intensidade (de 0 a 100) da iluminação e arrastar o dedo por uma grande paleta de cores até chegar ao tom que procura para a iluminação dos cômodos. Há, ainda, o modo Flow, que faz com que a lâmpada inteligente fique alterando entre os tons de vermelho, verde, azul e roxo.

Em todas essas dinâmicas, é possível controlar as luzes não apenas individualmente, mas em grupos. Dessa forma, o usuário pode criar conjuntos de lâmpadas e dividir por “Quarto”, “Sala” e “Área externa”, por exemplo, e personalizar, ligar e desligar todas ao mesmo tempo com apenas um comando.

Vale a pena?

Se você quer deixar a iluminação da sua casa mais inteligente, a Yeelight Bulb 1S é uma excelente opção. No Brasil, a lâmpada de LED já está disponível em sites como Amazon.com.br e Mercado Livre por preços a partir de R$119.

Apesar de não ser a lâmpada inteligente mais barata do mercado, a facilidade para configurar e personalizar seus recursos dá a ela um bom custo-benefício. Em especial, em comparação com as lâmpadas da Philips HUE, cuja unidade tem preço sugerido de R$400.