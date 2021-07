Juliana Paiva, Nicolas Prattes e mais famosos comemoram medalha de ouro do surfista Ítalo Ferreira

27/07/2021 | 09:11



A manhã desta terça-feira, dia 27, começou mais feliz para os brasileiros depois de Ítalo Ferreira levar ouro no surfe nas Olimpíadas de Tóquio. E como não poderia deixar de ser, as comemorações vieram aos montes nas redes sociais, inclusive entre famosos.

O atleta derrotou o japonês Kanoa Igarashi, enquanto Gabriel Medina, grande nome do esporte, não se deu tão bem e ficou fora do pódio. A primeira medalha dourada do Brasil, aliás, veio acompanhada também por comemorações pelo fato de Ítalo ser o primeiro campeão olímpico do surfe mundial.

Visivelmente emocionada, Juliana Paiva comemorou:

Sua vó tá vendo tudo e ela estava com você o tempo todo! 'Diz amém que o ouro vem'. @italoferreira o primeiro campeão olímpico da história do surf! Deus te abençoe campeão!

Nicolas Prattes também se emocionou:

Emocionado DEMAIS!!!!! Minha nossa senhora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Francisco Vitti falou:

4:20 DA MANHÃ SE CONFIRMA O PRIMEIRO OURO OLÍMPICO DO BRASIL NO SURF.

Mariana Santos também não deixou de comemorar:

Que demais o #Italoferreira tô emocionada, com a garra e a história dele.