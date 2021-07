Jojo Todynho esclarece acidente de carro: Só sai quando a polícia chegar

27/07/2021 | 09:11



Jojo Todynho usou as redes sociais para esclarecer os detalhes do acidente de carro que ela sofreu na noite do último domingo, dia 25, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo ela, o homem que colidiu o próprio carro com o automóvel que ela estava na companhia de mais quatro amigas teria tentado gritar com elas, na tentativa de intimidá-las.

- A gente estava na Avenida das Américas, em frente ao Village Mall, paradas no sinal. Veio esse carro e empurrou a traseira. Quem estava conduzindo era a namorada do dono do carro, que estava dormindo. A porrada foi tão grande que acionou o airbag do carro. Deu PT o carro dele! Diz ela que se distraiu. A gente acha que ela cochilou ou ela estava mexendo no celular. O que aconteceu foi que ele começou se alterar, eu fiquei dentro do carro, deixei as meninas descerem até para não aglomerar, não tomar uma proporção maior. E aí ele começou a surtar, se alterar com as meninas. Na hora que eu desci, ele baixou a bolinha dele e eu falei: seu carro só sai daqui quando a polícia chegar!

Ela ainda se revoltou ao descobrir que o segurança do shopping ao lado a avenida onde tudo ocorreu foi o responsável por acionar os fotógrafos que registraram o ocorrido:

- Acionei a polícia para fazer o B.O e voltei para dentro do carro. O digníssimo do segurança do Village Mall não se prontificou a ajudar, mas ligou para o paparazzi. Olha como é o ser humano, né? As pessoas veem a situação, mas não se prontifica para ajudar e filma, tira foto... para ganhar ibope!

Jojo ainda contou que bateu boca com o dono do carro que bateu no automóvel em que ela estava:

- No final eu tive um estresse com ele, porque ele falou que eu tinha que ter mais humildade, quis fazer graça porque só tinha três mulheres. Quando eu desci, baixei Bangu, ele baixou a bolinha dele? Ele tá achando que é quem pra gritar com mulher? Ele só sossegou quando eu falei que o carro só sairia a hora que a polícia chegasse. Foi uma baixaria a discussão com ele! O negócio ia ficar feio, mas tem gravado! Me chamou de favelada, sou com muito prazer.

E relatou que a amiga que dirigia o carro, Renata Branco, foi para o hospital após a batida. Sem ferimentos, ela foi liberada. Já Jojo relatou que apenas está com dor no corpo depois do acidente:

- Eu estou com meu braço, minha perna, urrando de dor! Estou com as pernas tremendo até agora!