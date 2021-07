Ator Dieter Brummer, da série Home And Away, é encontrado morto em casa

27/07/2021 | 09:11



O ator australiano Dieter Brummer, mais conhecido por seu papel como Shane Parrish na série Home And Away entre os anos de 1992 e 1996, morreu aos 45 anos de idade no dia 25 de julho. Ele foi encontrado morto em sua casa em Sydney, na Austrália, pela polícia local após uma denúncia feita ao serviço de assistência social.

A causa da morte não foi divulgada, mas de acordo com a BBC as autoridades não tratam o caso como suspeito. Através de um comunicado, a família do artista lamentou o ocorrido:

Perdemos nosso lindo, talentoso, engraçado, complicado e amado Dieter. Ele deixou um buraco enorme em nossas vidas e nosso mundo nunca mais será o mesmo. Nossos pensamentos vão para todos vocês que o conheceram e amaram ou trabalharam com ele ao longo dos anos.

Brummer se juntou ao elenco da série com apenas 15 anos de idade, e chegou a receber alguns prêmios de voto popular. Outros de seus trabalhos foram nas séries Underbelly, Winners and Losers e Neighbours, antes que o ator optasse por viver uma vida longe dos holofotes trabalhando como limpador de janelas de arranha-céus.