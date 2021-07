Vocalista da banda de heavy metal Metal Church morre aos 55 anos de idade

27/07/2021 | 09:11



Mike Howe, vocalista da banda de heavy metal Metal Church, morreu no dia 26 de julho, aos 55 anos de idade.

De acordo com uma declaração publicada pelo perfil oficial da banda nas redes sociais, o artista morreu em sua casa, nos Estados Unidos:

É com nosso profundo pesar que devemos anunciar o falecimento de nosso irmão, nosso amigo e verdadeira lenda do heavy metal. Mike Howe faleceu esta manhã em sua casa em Eureka, Califórnia. Estamos arrasados e sem palavras. Por favor, respeitem nossa privacidade e a privacidade da família Howe.

A causa da morte, no entanto, ainda não foi revelada.

Antes de se juntar ao grupo, através do qual se tornou mais conhecido, Mike havia participado da banda Hellion - mais tarde renomeada como Snair - e também do conjunto Heretic. Foi pouco depois de deixar esse último grupo que Howe se juntou ao Metal Church, substituindo o vocalista David Wayne e tendo uma participação marcada por idas e vindas. Em 2015, a banda voltou a se reunir após um período de hiato, sendo que o último álbum com a participação de Mike foi lançado em 2018.