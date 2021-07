Gabriel Medina lamenta após ficar medalha nas Olimpíadas e Yasmin Brunet se revolta: Roubado na cara dura

27/07/2021 | 08:10



Gabriel Medina não escondeu o quanto está chateado por ter ficado sem a medalha de bronze na disputa pelo terceiro lugar nas Olimpíadas de Tóquio. Nas redes sociais, o surfista se desculpou com sua torcida:

Dei meu melhor. É f***a quando isso acontece, dá uma tristeza, desculpa galera. Valeu pela torcida! Seguimos! Fé em Deus?, escreveu.

Yasmin Brunet, esposa do surfista, não se conformou com o resultado. No Instagram, a modelo disse que ele foi roubado na cara dura:

Lindo você foi incrível!!!! Você foi roubado na cara dura e ninguém fez nada!!! Você fez tudo oq podia e muito mais!!! O Brasil todo viu!!!, disparou.

Horas antes, em uma live que contava com mais de 60 mil pessoas, a modelo já havia falado sobre Medina ter sido prejudicado pelos juízes que deram notas superiores para o japonês Kanoa Igarashi, que ficou com a medalha de bronze.

- Tá vendo? Se eu tivesse lá, eu pegava esse juiz. Vou nem falar nada. Infelizmente, como o surfe é subjetivo, dá para roubar fácil para as pessoas. É isso, puxam para o país.

Ela ainda pediu que os fãs cobrassem o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, para que defendessem o surfista. A organização, aliás, foi a responsável por negar a ida de Yasmin ao Japão para acompanhar Medina:

- O COB, a CBSurf está lá para representar os brasileiros, para defender eles. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram algo, não? Eles vão fazer alguma coisa? Não. Não vão fazer nada.