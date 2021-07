Americanos superam Alison e Álvaro Filho e Brasil perde a 1ª no vôlei de praia

27/07/2021 | 01:43



O Brasil perdeu o 100% de aproveitamento no vôlei de praia. Na madrugada desta terça-feira, pelo horário de Brasília, Alison e Álvaro Filho fizeram um duro duelo com os americanos Lucena e Phil Dalhausser e foram superados por 2 sets a 1, com parciais de 22/24, 19/21 e 13/15, em 1h06min.

A derrota não acaba com as chances de classificação dos brasileiros, que haviam vencido na estreia. Lucena e Dalhausser haviam perdido na primeira rodada. Assim, o Grupo D, considerado como "grupo da morte" segue embolado, com chances para as quatro duplas da chave.

Tanto no masculino quanto no feminino os participantes são divididos em seis grupos de quatro duplas cada. As duas melhores parcerias de cada chave e dos dois melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final. As outras duas duplas que ficarem em terceiro lugar vão disputar uma repescagem.

Jogando sob chuva no Shiokaze Park Stadium, o atual campeão olímpico Alison e Álvaro tinham a dura missão de encarar um dos jogadores mais experientes do circuito. Dalhausser foi campeão olímpico nos Jogos de Pequim-2018, campeão mundial em 2007 e costuma integrar as melhores duplas do Circuito Mundial.

Desta forma, não surpreendeu que o set inicial foi decidido somente no 24/22, mostrando todo o equilíbrio do duelo. Na segunda parcial, os brasileiros reagiram rapidamente e empataram o confronto. Mas, no tie-break, Alison e Álvaro exibiram certa ansiedade quando os americanos abriram vantagem e abusaram dos erros bobos.

Nos pontos finais, Alison brilhou nos bloqueios e até salvou um match point. Mas a vantagem de Lucena e Dalhausser já era suficiente para eles confirmarem a vitória no segundo match point, num dos jogos mais disputados do vôlei de praia em Tóquio até agora.

Os brasileiros voltam à quadra na noite de quarta-feira, pelo horário de Brasília, para enfrentar os holandeses Brouwer e Meeuwsen.