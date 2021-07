Em Ilha Record, participantes são divididos em equipes, Dinei declara guerra contra Claudinho e Pyong se aproxima de Antonela; saiba tudo o que rolou no primeiro episódio!

27/07/2021 | 01:10



É real, oficial: a Ilha Record está entre nós! O programa, que é um formato original da emissora, estreou nesta segunda-feira, dia 26, com a apresentação de Sabrina Sato e 13 famosos reunidos em uma ilha misteriosa - que esconde um tesouro milionário de 500 mil reais.

Assim que os participantes chegaram ao lugar paradisíaco, o trabalho duro começou: o guardião anunciou que os dois primeiros que pulassem do barco e nadassem até a praia teriam uma vantagem no jogo.

- Ali me deu um desespero. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui?, brincou Dinei.

Claudinho Matos e Thomaz Costa dispararam na frente e chegaram em terra firme antes dos outros competidores.

Por terem concluído o desafio, o ator e o empresário receberam o título de comandantes das equipes Rubi e Esmeralda. Claudinho colocou Lucas Selfie, Nadja Pessoa, Any Borges, Mirella e Laura Keller na equipe vermelha. Já Thomaz escolheu Pyong, Dinei, Antonela, Valesca Popozuda, MC Negão e Nanah para compor o time verde.

Ao fazer suas escolhas, Claudinho acabou rejeitando Dinei, que foi acolhido pela equipe do ex-namorado de Larissa Manoela. Quando viu que foi considerado o mais fraco por conta da idade, o ex-jogador de futebol teve um ataque de fúria e reclamou:

- Sua vida vai virar um inferno!, disse com sangue nos olhos.

Por outro lado, os olhos do público se voltaram para Pyong e Antonela, em razão dos boatos de traição que surgiram com a chamada de divulgação do programa. A dupla se aproximou durante a separação de camas e ambos estão na mesma equipe, a Esmeralda.

Na primeira prova da temporada, valendo quatro pedaços do mapa principal, os exploradores tiveram que passar por cinco duelos, envolvendo pontaria, natação, força, agilidade e raciocínio. A equipe Rubi saiu na frente e, apesar de Pyong e Lucas Selfie terem se enfrentado em um duelo de veteranos, o time Esmeralda mostrou que veio para ganhar e deu a volta por cima. Para quem vocês estão torcendo?