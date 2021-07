Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



27/07/2021 | 00:01



Estudo ambiental para a implementação de empreendimento logístico em área que fica entre Santo André, Mauá e Ribeirão Pires foi protocolado na Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e está em fase de análise de viabilidade, já que o centro ficaria em área conhecida como zona de amortecimento do Parque Natural Municipal do Pedroso, que pertence a Santo André.

O empreendimento, denominado Centro Logístico GLP Ribeirão Pires, tem intenção de criar no local área destinada a empresas que tenha interesse em escoar produtos pelo Grande ABC e pela Região Metropolitana. O local é de responsabilidade da GLP S Participações SA, empresa chinesa do ramo de galpões logísticos.

O Diário teve acesso a documento, datado de 31 de março de 2021, que trata de solicitação de licença ambiental prévia para a implementação do centro na área definida emitido pela Cetesb. “Considerando que o empreendimento está inserido na zona de amortecimento do Parque Natural Municipal do Pedroso, em atendimento à resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 428/10, informamos que o RAP (Relatório Ambiental Preliminar) e o processo digital referente ao empreendimento estão disponíveis para a ciência deste Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André)”, alega o documento. No memorando há ainda o endereço eletrônico para que os interessados acessem o resultado do relatório, mas, por ser de março, não há possibilidade de checar o resultado, já que o link se encontra fora do ar.

Santo André, por meio do Semasa, informou que está realizando análise técnica da construção do empreendimento, assim como os impactos que podem ser ocasionados ao Parque Natural Municipal do Pedroso. A entidade esclarece que, quando o relatório ficar pronto, deverá ser apresentado ao Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André). “O Semasa informa que, a pedido da Cetesb, está realizando análise técnica de viabilidade da construção do respectivo empreendimento”, declarou a autarquia.

Já a secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, Andreza Araújo, disse que a implementação do empreendimento passou por análise municipal no ano passado, mas, por se tratar de uma grande construção, cabe à Cetesb deliberar. Questionada, a Prefeitura de Mauá não se manifestou até a conclusão desta reportagem.

A GLP S Participações SA confirmou a intenção de construção do empreendimento e alegou que o processo de licenciamento está em andamento. “O Grande ABC está em localização estratégica, por conta da quantidade de rodovias e proximidade com centros consumidores”, declarou a empresa, que não informou valores envolvidos nem o tamanho da obra.



PORTO SECO

Santo André deverá receber outro centro logístico, em área perto de Paranapiacaba. Em fevereiro, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) deu aval para a obra. O empreendimento ficará em área de 4,7 milhões de metros quadrados, dos quais 20%, o que equivale a 90 campos de futebol, seriam desmatados. O investimento estimado é de R$ 780 milhões. Não há prazo para que a obra fique pronta.