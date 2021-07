Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



27/07/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem mais 339 novos casos confirmados de Covid e 29 pessoas perderam a batalha para o vírus. Desde o início da pandemia, a região já contabiliza 235.011 pessoas infectadas e 9.550 mortes.

Santo André, São Bernardo e São Caetano atualizaram os dados da Covid no sábado e no domingo. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 40 munícipes infectados pelo coronavírus e uma morte no município andreense. Já em São Bernardo mais 47 pessoas testaram positivo e seis mortes foram registradas. Em São Caetano, novos 20 casos foram confirmados e dois óbitos.

Já Diadema notificou 99 novos diagnósticos de Covid nos últimos três dias, e uma morte. Mauá teve 122 testagens positivas e 13 vidas perdidas. Ribeirão Pires informou oito pessoas infectadas e seis mortes, e Rio Grande da Serra, três casos e nenhum óbito. Os quatro municípios contabilizaram também o retroativo do fim de semana.