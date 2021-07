Caminhão da Caixa realiza renegociações de dívidas

da Redação



27/07/2021 | 07:25



O caminhão-agência da Caixa fica até o dia 30 de julho na Praça da Matriz, em São Bernardo. O veículo disponibiliza condições especiais para a quitação de dívidas e promete descontos de até 90% do valor total do débito.

De acordo com a Caixa, a ação Você no Azul 2021 é destinada a liquidações de dívidas em atraso elegíveis de contratos comerciais. As condições especiais, para pessoas físicas e jurídicas, variam conforme o perfil do crédito contratado e atraso.

HABITACIONAIS

Os créditos habitacionais também contam com alternativas especiais para negociação, com possibilidade de adesão às condições de pagamento parcial ou pausa nas prestações, conforme perfil do contrato e do cliente. Os valores não pagos durante a vigência da negociação ou pagamento parcial, de acordo com o percentual escolhido, serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no saldo remanescente.

No caminhão, clientes terão acesso a todo o atendimento necessário para o pagamento ou regularização das dívidas. A unidade funciona das 9h às 17h na Rua Marechal Deodoro, número 1.131.

Além do veículo, os clientes podem negociar por meio dos sites www.caixa.gov.br/negociar e www.negociardividas.caixa.gov.br. Outra opção é o aplicativo e os telefones 4004-0104 e WhatsApp 0800 104 0104.

As condições também estão disponíveis pelo Twitter (twitter.com/caixa) e pelo messenger do Facebook (facebook.com/caixa).

Nas unidades lotéricas, há condições especiais para quitação de valores até R$ 2.000, informando o CPF e a intenção de pagamento