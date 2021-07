Entidades se unem e arrecadam alimentos para ajudar carentes

Yara Ferraz



27/07/2021 | 07:12



Uma ação social realizada em conjunto pelo Fusca Club ABC e SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), no fim de semana, arrecadou 4,5 toneladas de alimentos e produtos de higiene, que serão distribuídos para dez entidades que ajudam famílias carentes na região. A iniciativa ocorreu em drive-thru no estacionamento da Volkswagen, em São Bernardo, e registrou a passagem de mais de 1.000 veículos.

Segundo o diretor do sindicato José Roberto Nogueira da Silva, o Bigodinho, o objetivo da ação, encabeçada pelas duas entidades, foi a solidariedade em ajudar quem teve a situação econômica agravada pela pandemia da Covid-19. “O que a gente quer é uma sociedade melhor, na qual as pessoas tenham emprego e condições de comprar o que elas quiserem. Atualmente, são muitas pessoas desempregadas, situação que fica mais complicada porque faltam políticas públicas. Com a Covid-19 isso piorou, porque pessoas perderam o emprego e passam fome”, afirmou.

De acordo com Edi Fernandes, presidente do Fusca Club ABC, que reúne apreciadores de carros antigos da marca Volkswagen na região, essa foi a primeira ação específica para arrecadação de alimentos e produtos de higiene.

“Nos nossos encontros, sempre pedimos a arrecadação de alimentos. Mas como estamos há um ano e meio sem a realização das exposições por causa da pandemia, precisávamos suprir essa defasagem”, disse Fernandes.

Quem participou e realizou as doações de alimentos, cestas básicas ou demais produtos de higiene pessoal, também conseguiu tirar duas fotos na fábrica Anchieta: uma delas no marco zero da unidade e a outra, uma reprodução de uma imagem da década de 1960.

A unidade de São Bernardo foi a primeira da marca fora da Alemanha e inaugurada em novembro de 1959. Na fábrica já foram produzidos modelos icônicos como Fusca, Variant, Brasília e Passat e atualmente são montados o Nivus, recém-lançado, o Virtus, o Polo e o Saveiro.

“Muita gente se emocionou por estar vindo na Volkswagen, porque já trabalhou na unidade ou mesmo porque o pai já teve uma Kombi, por exemplo”, disse Bigodinho.

A Volkswagen cedeu a estrutura física para o evento, além de funcionários da segurança e portaria e a parte de alimentação. “Faz parte dos nossos princípios também ter responsabilidade pela nossa comunidade. Temos esse valor como primordial, e todos os nossos empregados estão engajados nessas ações”, disse o diretor da unidade de produção Anchieta da montadora alemã, Mário Manuel Rodrigues.

A montadora também viabiliza o projeto Mão Amiga, que reúne grupo de funcionários voluntários que organizam calendário de ações para atender famílias que passam por necessidade. Em junho, por exemplo, foram arrecadados 700 cobertores, doados a três instituições.

Fernandes espera que a ação influencie mais iniciativas. “O pessoal realmente vestiu a camisa”, disse. “Esperamos incentivar outras montadoras, que também passam por um momento difícil, mas que podem fazer iniciativas desse tipo.”

De acordo com o sindicato, também apoiaram a ação as empresas: Sesé Logística, Prodigi, AutoForm,Tecnoservice e Tocha Confecções.