Pelo menos 8 capitais suspendem aplicação da 1ª dose da vacina contra a covid

26/07/2021 | 21:18



Oito capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 por falta de estoque. Em Belém, Rio, Salvador, João Pessoa, Campo Grande, Florianópolis, Maceió e Vitória era aplicada apenas a segunda dose nesta segunda-feira, 26. Em outras duas capitais - Goiânia e Cuiabá -, a vacinação era limitada por causa dos estoques baixos e em São Paulo a imunização da faixa etária dos 28 anos - prevista para a quinta-feira, 29 - foi temporariamente suspensa. O Ministério da Saúde disse ter iniciado a entrega de 10,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para a campanha em todo o País, incluindo as capitais.

Em Salvador, a vacinação contra a covid está suspensa desde sábado, 23, quando as doses acabaram. Nesta segunda, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizava um mutirão para aplicação apenas da segunda dose em público já vacinados com a primeira. "A SMS aguarda o envio de um novo lote de imunizantes pelo governo federal para retomar esta estratégia", informou a pasta. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, anunciou a chegada de 613 mil doses para primeira e segunda aplicação nesta terça e na quarta-feira, 28.

A prefeitura de Belém informou que ainda não tem previsão para a retomada da aplicação da primeira dose, suspensa desde sábado, 24. "Dependemos da chegada de novas doses, que segue sem previsão. Para a segunda dose, temos calendário previsto para quarta-feira, 28", disse, em nota. Ainda segundo o município, o atraso na entrega de vacinas compromete o cronograma de vacinação. "A falta de vacinas sempre acaba atrasando o que havia sido programado dentro do calendário de vacinação do município", informou.

Na cidade do Rio, a aplicação da primeira dose foi suspensa na sexta-feira, 23, por causa do fim do estoque de vacina, segundo o município. Segundo a prefeitura, a suspensão foi necessária "para garantir o estoque para as segundas doses programadas". Na tarde desta segunda, a prefeitura informou em sua rede social que há previsão de chegada de doses e o calendário será retomado na quarta-feira, 28, para pessoas com mais de 34 anos. Já na quinta, havendo doses, será aberta a vacinação para mulheres de 33 anos e, na sexta, para homens da mesma idade.

Em João Pessoa, as vacinas para a primeira dose acabaram na sexta-feira, 23. No final de semana, só foi aplicada a segunda dose dos imunizantes. A prefeitura disse que a retomada na aplicação da primeira dose está condicionada à chegada de novas doses. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, nos dois próximos dias, o Estado deve receber cerca de 168 mil doses. Ele afirmou que este mês houve redução no número de doses enviadas à Paraíba. "Havia uma previsão do Ministério da Saúde de recebermos em julho 1,1 milhão de doses, mas vamos receber apenas 800 mil", afirmou.

Em Maceió, a vacinação parou no sábado, 24, quando a primeira dose foi dada em pessoas com 32 anos. Também foi suspensa por falta de vacinas a imunização de grávidas e puérperas. A prefeitura informou que a aplicação da primeira dose será retomada quando a capital alagoana receber novas doses. À tarde, o governo estadual informou que devem chegar nesta terça 186,5 mil doses de vacina.

Campo Grande interrompeu a aplicação da primeira dose na última quinta-feira, 22, por falta de vacinas. Nesta segunda, estava sendo aplicada apenas a segunda dose das vacinas para públicos imunizados parcialmente. Os pontos de vacinação abriram só no período da tarde. A prefeitura informou que aguarda o recebimento de uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde para abrir o calendário da primeira dose. Ainda segundo o município, um novo lote com 112 mil doses deve chegar à capital entre terça e quarta.

Apenas gestantes e puérperas recebiam a primeira dose, nesta segunda-feira, em Florianópolis. A estratégia vai se repetir nesta terça. A capital catarinense informou que aguarda o recebimento de mais vacinas para retomar a vacinação por idade. "Para avançar na aplicação da primeira dose, a administração municipal aguarda o recebimento de mais imunizantes", disse, em nota.

Vitória suspendeu a aplicação da primeira dose também por falta de vacinas. Nesta segunda-feira, apenas a segunda dose era aplicada. A prefeitura informou que aguarda a chegada de mais doses para ampliar a imunização que, segundo o município, já atingiu 82,6% da população com a primeira dose e 32,7% com a segunda. "Vitória seguirá empenhada em vacinar toda população no menor tempo possível", disse o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Restrições

Desde a semana passada, a prefeitura de Goiânia vem limitando a duas mil senhas diárias a aplicação da primeira dose no shopping Passeio das Águas, posto de vacinação onde não é necessário agendamento. Os outros 28 locais disponibilizados para a primeira dose mediante agendamento estavam com as vagas preenchidas. Nesta segunda, o governador Ronaldo Caiado (DEM) usou as redes sociais para anunciar a chegada de 386.400 doses entre terça e quarta-feira, 28.

Em Cuiabá, a prefeitura adotou rodízio entre os postos de vacinação no fim de semana, após ter registrado falta de vacinas na semana passada. No sábado e no domingo, apenas dois postos funcionaram em revezamento. De acordo com o município, o motivo do rodízio "é a baixa adesão da população à vacinação nos fins de semana". A abstenção chegou a 50% das pessoas agendadas. Nesta segunda, a maioria dos postos aplicava só a segunda dose.

Já a Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação do grupo de 28 anos a partir de quinta, mas manteve a imunização da faixa dos 29 anos, prevista para começar nesta terça-feira, 27.