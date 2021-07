8 cidades da Suíça para organizar um roteiro de viagem completo

Redação

Lagos, alpes com os picos nevados, estações de esqui, construções medievais e lojas de chocolates são alguns dos muitos atrativos das cidades da Suíça. A Abreu, agência de viagens, preparou um guia com oito destinos indispensáveis para quem quer fazer um roteiro completo pelo país. Confira!

Roteiro por 8 cidades da Suíça

1. Genebra

Esta é a cidade mais internacional da Suíça, pois é sede europeia da ONU e da Cruz Vermelha Internacional. É também centro de cultura. A Abreu recomenda um passeio pela parte histórica da cidade, onde ficam as áreas comercial e financeira. É possível começar pela Catedral de São Pedro e pela Place du Bourg-de-Four – a mais antiga da cidade. Não deixe de caminhar pela Grand Rue, uma das ruas mais bem preservadas do centro, e de desfrutar de um passeio de barco pelo Lago Genebra.

2. Lausanne

De todas as cidades da Suíça, Lausanne é a segunda maior. Às margens do Lago Genebra, ela foi construída sobre três grandes montanhas cobertas de vinhedos. Hoje, o local é um animado polo universitário e sede do Comitê Olímpico Internacional e do Museu Olímpico, o maior centro de informações do mundo sobre os Jogos Olímpicos. A dica é passear pelo centro histórico de Lausanne e visitar a mais bela Catedral Gótica da Suíça e o Palácio de Rumine, uma obra-prima da arquitetura em estilo renascentista florentino.

3. Zermatt

Zermatt é um famoso destino alpino situado no sopé do monte Matterhorn. Uma das possibilidades é subir até Gornergrat (a 3.089 metros de altitude) e admirar a maravilhosa vista para os montes Cervino, Monte Rosa e Pico Dufour – o mais alto dos alpes suíços.

4. Interlaken

Em Interlaken, a sugestão é fazer uma excursão ao Vale de Lauterbrunnen para apanhar o famoso trem de montanha Kleine Scheidegg, a 2 mil metros de altitude. Ali, é possível contemplar os picos de Mönch, Eiger e Jungfrau.

5. Lucerna

Situada às margens do lago dos Quatro Cantões, Lucerna é uma das cidades mais bonitas da Suíça, com edifícios, praças e ruas conservados como nos tempos medievais. Seu principal cartão-postal é a Ponte da Capela, peça central da paisagem urbana e uma das mais antigas pontes de madeira cobertas da Europa. A visita ao Museggmauer, muralha preservada que fortificava toda a cidade, também é imperdível.

6. Zurique

Este destino multicultural é uma importante metrópole, que oferece atrações e experiências culturais únicas. São mais de 50 museus e mais de 100 galerias de arte, além de uma vida noturna animada e extravagante. Entre os passeios recomendados estão Bahnhofstrasse (principal avenida do centro da cidade), colina de Lindenhof (na zona histórica), Schipfe (velho bairro de pescadores, nas margens do rio Limmat) e Rathaus-Brücke (ponte mais antiga de Zurique).

7. Schaffhausen

Rodeada por vinhedos, entre a Floresta Negra e o Lago Constança, Schaffhausen é um popular destino de férias na Suíça. Seu símbolo é a fortaleza de Munot, construída entre 1564 e 1589, que pode ser vista a quilômetros de distância. O centro histórico é um dos mais bonitos do país, com suas janelas envidraçadas e fachadas pintadas. Em seu roteiro, a Abreu recomenda um passeio de barco para assistir ao grandioso espetáculo das quedas do rio Reno.

8. Montreux

Encrustada em uma baía protegida do Lago de Genebra, Montreux é rodeada por vinhedos e tem os alpes como pano de fundo. A região é muito conhecida por suas idílicas paisagens e pela sua produção de queijos. Seu extenso calçadão às margens do lago é decorado com flores por todo caminho até o Castelo de Chillon. Não deixe de visitar o magnífico hotel Fairmont Le Montreux Palace, uma bela construção do auge da Belle Époque.

