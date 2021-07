Ana Maria Braga encanta a web ao aparecer de biquíni na praia: Um arraso

26/07/2021 | 16:10



Ana Maria Braga está com tudo! Após aparecer vestida de Cruella no programa Mais Você e se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter, a apresentadora, de 72 anos de idade, decidiu aproveitar um dia de praia nesta segunda-feira, dia 26.

De biquíni, óculos escuros e chapéu, a artista publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece fazendo caminhada e desenhando um coração na areia.

Meu amor para vocês, escreveu.

No comentários, ela colecionou elogios:

E esse corpinho linda da minha deusa?, escreveu uma seguidora.

Está um arraso, disse outra.