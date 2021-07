Casa Branca reitera 'preocupações' sobre China, como Hong Kong e direitos humanos

26/07/2021 | 15:58



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, repercutiu as reuniões que a vice-secretária de imprensa de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, teve com autoridades chinesas. Em entrevista coletiva, a porta-voz disse que os encontros demonstram o compromisso de Washington com a diplomacia, mas explicou que uma possível cúpula entre os presidentes americano, Joe Biden, e chinês, Xi Jiping, não foi discutido.

"Há áreas em que temos preocupações, e somos diretos quanto a isso, como a repressão contra Hong Kong, crimes de genocídio contra humanidade em Xinjiang, abusos no Tibete e contenção de acesso à mídia", destacou, acrescentando que há consenso em outras questões, como as mudanças climáticas.