Guarani acerta com atacante sobrevivente da tragédia do CT Ninho do Urubu

26/07/2021 | 15:23



O Guarani acertou com o atacante Filipe Chrysman, de 19 anos, até julho de 2022. O jogador, que é aguardado nesta segunda-feira para fazer exames em Campinas (SP) e ser anunciado como novo reforço, é um dos sobreviventes da tragédia do CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, em 2019. O empréstimo foi confirmado pelo Flamengo.

Apesar do acordo já ter sido revelado pelo lado flamenguista, o Guarani só vai falar a respeito quando o negócio estiver 100% concretizado. Ainda não se sabe se o atleta será utilizado na equipe de base ou se integrará o elenco profissional, que vem disputando o acesso, sob o comando do técnico Daniel Paulista, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Filipe Chrysman tem apenas 19 anos e começou a carreira no Cruzeiro. Chegou no Flamengo em 2019, bem no ano do fatídico acidente do CT Ninho do Urubu. Ele não chegou a ser aproveitado no elenco profissional e também perdeu espaço no time sub-20.

A derrota por 4 a 1 frente ao Vasco tirou o Guarani do G-4 da Série B. O time campineiro tem os mesmos 23 pontos do Goiás, mas perde nos critérios de desempate. Na próxima rodada, encara em casa o Vila Nova, no sábado, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 15.ª rodada.