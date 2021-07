Daniel Rocha ousa e posa seminu em cachoeira paradisíaca

26/07/2021 | 15:11



Não tem como negar que algumas celebridades não têm muitos pudores na hora de postar selfies ou fotos na web. Daniel Rocha, por exemplo, aproveitou que estava viajando com a namorada, Mariana Nunes, e compartilhou alguns cliques na Cascata dos Anjos, em Portugal.

Em um momento romântico, o casal foi clicado se beijando debaixo da cachoeira, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a foto seguinte em que o ator apareceu com a bermuda abaixada, cobrindo as partes intimas apenas com uma folha de bananeira.

Banane-se, escreveu na legenda.

Ui!