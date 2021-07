Yasmin Brunet reclama de horário das competições de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Tóquio: - Me sentindo um zumbi

26/07/2021 | 15:10



Yasmin Brunet mostrou que, assim como muitos torcedores, está sofrendo com os horários dos jogos e disputas das Olimpíadas de Tóquio! Na tarde desta segunda-feira, dia 26, a modelo confessou que não teve uma noite de sono muito satisfatória, mas que precisou levantar para seguir a rotina antes de mais uma prova de Medina, que acontece na noite desta segunda-feira, a partir das 19 horas (horário de Brasília).

- Gente, bom dia. É hoje. Estou calma, aparentemente, porque eu devo ter dormido umas três, quatro horas, estourando. Então, aparentemente, eu estou calma, mas é porque eu não tenho mais energia no meu corpo. Mas isso vai se recuperar hoje. E vou esperar vocês para torcerem comigo!

Caso você não esteja acompanhando, Medina passou para a próxima fase e disputará as quartas de final contra o francês Michel Bourez. Entretanto, com a possível passagem de um tufão pelo Japão, a final do surf precisou ser antecipada, o que significa que o atleta poderá disputar, ainda, a semi e a final, que acontecerão na noite desta segunda-feira e na madrugada de terça-feira, dia 27.

- Estou me sentindo um zumbi! Está bizarro o negócio., desabafou Brunet.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora ainda compartilhou um clique anteriormente postado por Medina na rede social. Na legenda da imagem, a modelo garantiu:

O amor sempre vence.

E aí, como está a sua torcida pelo Brasil?