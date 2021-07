Boninho convida atleta olímpico que viralizou na web para BBB22: - Se você gostou da ideia, o convite está feito

26/07/2021 | 15:10



Parece que já tem atleta olímpico com passagem garantida para o BBB22 - e trata-se de ninguém menos que Douglas Souza, jogador da seleção brasileira de vôlei que tem atraído a atenção dos internautas!

Desde o começo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Douglas já viralizou diversas vezes na internet: além de ser comparado à Gisele Bündchen após participar do desfile extra-oficial de abertura, o rapaz já acordou o colega de quarto aos gritos por causa de um besouro, sambou na cama de material frágil - apelidada por atletas de antissexo - e chamou o teste do coronavírus de coleta do veneno.

Com isso, o número de seguidores do atleta disparou! Na última quinta-feira, dia 22, Douglas havia batido a marca de um milhão de followers - número que se transformou em dois milhões no sábado, dia 24. Diante disso, até mesmo ex-BBBs como João Luiz e Gilberto comentaram as publicações do rapaz.

Tudo isso fez com que o jogador chamasse a atenção de Galvão Bueno, que durante uma das transmissões das partidas sugeriu a participação do jovem no Big Brother Brasil. O recado parece ter chegado até Boninho, que adiantou que o convite está aberto durante uma reportagem feita pela Globo:

- Eu fui lá olhar as redes do Douglas. O cara é muito bom. Bom de vôlei, joga muito, manda bem e ainda tem humor. Passeia nas passarelas. Então, cara, Douglas, se você gostou da ideia de vir para o Big Brother, o convite está feito.

Apesar de estar focado na competição, a notícia já chegou até os ouvidos do atleta, que deu seu depoimento para a emissora e preferiu manter o suspense:

- Vamos ver. Uma coisa mais espontânea. Sem dar spoiler.