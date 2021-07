Casa Branca se diz preocupada com alta da covid, sobretudo entre não vacinadas

26/07/2021 | 14:46



A Casa Branca expressou preocupação hoje com o recente avanço no número de casos de coronavírus nos Estados Unidos, mas reiterou que a maioria dos diagnósticos positivos da doença tem ocorrido em pessoas que não se vacinaram.

Durante entrevista coletiva regular, a secretária de imprensa do governo americano, Jen Psaki, lembrou que cerca de 60% da população adulta já está completamente imunizada, isto é, com as duas doses quando necessário. No entanto, ela reconheceu que há incertezas. "Os números da covid-19 não estão indo na direção correta", admitiu.

Segundo levantamento do jornal The New York Times, a média móvel de casos diários nos EUA subiu a 51,9 mil ontem, um avanço de 170% na comparação com 14 dias atrás. O volume de mortes subiu 20% nessa base comparativa, a 269.

Questionada sobre esse se repique justificaria uma nova rodada de estímulos econômicos, Psaki afirmou que ainda não há sinais de impacto considerável da variante delta na economia. Também destacou que o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado em março tem componentes que ainda estão serão implementados nos próximos meses.