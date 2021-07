Wesley Safadão se pronuncia após comentários negativos em vídeo com pastor

26/07/2021 | 14:10



Sem folga nas polêmicas envolvendo Wesley Safadão. Depois que o cantor, sua esposa e sua produtora foram acusados de furar a fila da vacinação contra a Covid-19, o artista voltou a ser alvo de comentários depois de postar um vídeo ao lado da família e de alguns amigos.

Em dado momento do vídeo, o pastor André Vitor - que é amigo íntimo da família Safadão há anos - aparece abraçando uma garotinha, que logo em seguida volta a pular e brincar junto dos demais presentes. Acontece que, logo após o abraço, André é visto puxando sua camiseta para baixo, o que levou a especulações maldosas por parte dos internautas.

O vídeo foi prontamente apagado por Safadão quando começaram os comentários, mas mesmo assim o registro acabou viralizando. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Wesley ainda decidiu se pronunciar através de um comunicado enviado ao jornal O Dia, no qual condena os comentários maldosos:

É com surpresa e muita lamentação que nos deparamos com as mensagens visualizadas em nossa rede social a respeito do André. Atualmente, e infelizmente, conclusões e apontamentos são feitos sem quê nem pra quê, expondo pessoas a situações vexatórias e incriminatórias como esta. Sinceramente, lamentamos tudo isso e pelo carinho que guardamos ao André, nos negamos a dar voz ou eco a insinuações desta natureza.

O artista ainda defende o amigo alegando que o costume de puxar a camiseta para baixo foi desenvolvido pelo pastor como forma de tentar esconder o fato de estar acima do peso:

O André é uma pessoa amiga e de nossa convivência íntima, cujo caráter não colocaremos aqui em jogo ou discussão. Ele está acima do peso e criou a mania de ficar puxando a camisa em todas as fotos, podem ver no Instagram dele.

Ainda segundo informações da colunista, o pastor também teria se pronunciado, confirmando a informação fornecida por Safadão:

Posso te mandar dezenas de fotos e vídeos que eu estou nesta mesma posição [de puxar a camisa pra baixo]. Estou acima do peso e isso é uma mania minha [para evitar que a barriga fique à mostra].

André ainda afirma que está tomando medidas cabíveis para lidar com esse boato, e ainda afirma que todos os presentes na situação estão inconformados com a repercussão do vídeo:

Uma grande loucura e injustiça que já está sendo acompanhada por uma equipe criminal, por tentarem manipular uma situação contra mim sem sequer saberem quem sou. Os pais da criança, que são praticamente meus irmãos, e eu, estamos todos juntos pra não levarem isso mais à frente, porque é uma maldade sem precedentes comigo, que só planto o bem e tenho total familiaridade e amor. Somos todos família e, principalmente, com uma criança que não pode jamais ter esse estigma de assediada, porque é muito bem tratada e amada por todos nós. Estamos todos muito indignados.