Biden assina texto que inclui pessoas com sequelas da covid em lei de deficientes

26/07/2021 | 13:31



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta segunda-feira, 26, um projeto que inclui pessoas com sintomas prolongados da covid-19, como fadiga e dor crônica, à Lei de Americanos com Deficiências (ADA, na sigla em inglês), que entrou em vigor há 31 anos hoje. Após discurso em comemoração à data, Biden disse que seu governo irá garantir que aqueles com sequelas da doença tenham acesso aos recursos e acomodações do ADA. Perguntado se a Casa Branca conseguirá fazer com que os americanos que ainda não se imunizaram contra a covid-19 tomem a vacina, o presidente dos EUA respondeu: "nós temos que conseguir".