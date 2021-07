Polícia interrompe férias de David Beckham e dos filhos na Itália

26/07/2021 | 13:10



Parece que houve um imprevisto nas férias de David Beckham e da família! Isso porque, de acordo com o jornal The Sun, a polícia questionou o ex-jogador de futebol, que estava em seu iate na Costa Amalfitana, na Itália.

O motivo de a polícia ter ficado 45 minutos conversando com Beckham foi o fato de os filhos dele, Cruz, de 16 anos de idade, e Harper, de dez anos, estarem andando de jet-ski sem permissão. Uma fonte afirmou:

- As crianças são muito novas. Você deve ter 18 anos para praticar jet-ski na Itália. Cruz e Harper tinham acabado de começar a andar de jet-ski e cinco minutos depois o barco da polícia chegou. David estava se bronzeando e imediatamente deixou o convés e desceu para cuidar do problema. Tanto Cruz quanto Harper usavam coletes salva-vidas e ficavam muito perto do iate, por isso era difícil ver qual era o problema.

A testemunha continua, afirmando que depois de resolver o problema, David Beckham até tirou uma foto com os policiais italianos:

- David pareceu chamá-los para voltar ao iate, e eles ancoraram o jet-ski. O interrogatório da polícia durou cerca de 45 minutos, embora tudo parecesse bastante amigável. A certa altura, eles pediram documentos, que David mostrou. Durante o interrogatório, a polícia reconheceu David e pareceu conversar com ele. Eles até pediram uma selfie para ele.

Por fim, a fonte diz que o ex-jogador cumprimentou os policiais com um soco nas mãos:

- Então, no final, David se inclinou para um soco amigável e a polícia foi embora. A Guardia Finanza costuma lidar com drogas e contrabando de pessoas, então tenho certeza de que eles têm coisas melhores para fazer.