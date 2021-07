Prestes a estrear em Ilha Record, Sabrina Sato conta detalhes da rotina com a família em Paraty: - Foi uma experiência única

26/07/2021 | 13:11



Nesta segunda-feira, dia 26, estreia o reality show Ilha Record - comandado por Sabrina Sato! Em entrevista ao Domingo Espetacular do último domingo, dia 25, a apresentadora contou como foi a experiência de se mudar com a família para Paraty, no Rio de Janeiro, para ficar perto do local do reality.

Sabrina, que fechou uma pousada exclusivamente para ficar com o marido, Duda Nagle e a filha, Zoe, revelou como funcionou a escolha do local:

- A praia mexe muito com a gente, esse cenário todo, não tem como não influenciar o nosso astral. Precisava ser um lugar que fosse próximo da locação da gravação, que é um lugar já paradisíaco, uma praia deserta onde vai ser a Ilha. E eu falei assim: ao mesmo tempo, tem que ter wi-fi porque a gente tem que trabalhar [risos].

A apresentadora mostrou um do cômodos do lugar, que foi transformado em closet:

- Acho que são mais de 70 looks, porque a gente pensa que a gente vai pegar um período de julho a agosto. Desde uma jaqueta de frio, até vários looks da estreia, um vestido esvoaçante, bem chamativo.

Além disso, outro cômodo tornou-se o quarto de Zoe:

- Esse canto faz ela se sentir realmente como se ela tivesse no quarto dela. É claro que ela lembra da casa dela, do quarto dela, mas eu falei assim: é muito importante ela poder brincar, se divertir, principalmente na hora que eu estou trabalhando. Como é reality, eu passo muitas horas fora de casa. Então, é para ser bem aconchegante.

Duda Nagle ainda brincou sobre a rotina da família em Paraty:

- Aqui a gente vive num reality paralelo, né.

Por fim, Sabrina concluiu que a experiência foi única:

- Eu não tenho palavras. Foi prazeroso, um período que a gente veio aqui trabalhar, mas a gente aprendeu, a gente se divertiu, foi uma experiência única nas nossas vidas.