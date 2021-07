Jojo Todynho se envolve em acidente de carro no Rio de Janeiro

26/07/2021 | 13:11



Jojo Todynho se envolveu em um acidente de carro na noite do último domingo, dia 25, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela estava acompanhada de sua nutricionista, Renatava Branco, quando o carro em que estavam foi atingido por outro automóvel.

Segundo a agência de fotos que divulgou as fotos do carro batido, Jojo não chegou a descer do carro no momento do acidente. Os assessores dela chegaram ao local e resolveram a situação, seguindo viagem normalmente.

De acordo com o R7, Jojo e a nutricionista passam bem, não foram ao hospital e estão em casa. O veículo delas estava parado em um semáforo quando foi atingindo por outro automóvel.

Nas redes sociais, Jojo chegou a publicar fotos dentro do carro antes do acidente. Sentada no banco de carona, Jojo revelou que as duas tinham ido a um restaurante juntas e Renata conduzia o carro.