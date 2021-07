Dado Dolabella manda indireta para Luana Piovani ao rebater internauta: Vai pra Portugal e fica falando mal de brasileiro

26/07/2021 | 13:10



Parece que o pedido de desculpas de Dado Dolabella para Luana Piovani tentando ter paz durou pouco. O ator chocou ao publicar um vídeo no qual pede desculpas pelo caso de agressão envolvendo a ex-companheira - e ainda afirma amar a artista. Todo esse carinho, no entanto, caiu por terra em meio a uma polêmica envolvendo a ex-jogadora de basquete Hortência.

Tudo começou depois que Dado levou uma invertida de Piovani por criticar os elogios de Hortência ao filho, que compete nas Olimpíadas na modalidade hipismo de adestramento, alegando que os animais sofrem ao serem preparados para essa competição. Luana, então, rebateu os comentários do ex e acabou fazendo com que uma série de internautas também comentassem sobre o assunto - entre eles uma mulher que deixou o seguinte comentário em uma publicação do ator:

Os cavalos são muito mais bem tratados do que ele trata as mulheres.

Dolabella, então, decidiu fazer pouco caso da situação ao responder a moça, mandando ainda uma indireta para Luana:

Valeu, Luanete. Faz que nem ela, vai pra Portugal e fica falando mal de brasileiro também.

Eita!