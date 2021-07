Cacau Protásio oficializa união após 9 anos com Janderson Pires

26/07/2021 | 12:19



Depois de passar por um susto em abril, quando teve de ser internada com pancreatite e passar por uma cirurgia, Cacau Protásio celebrou o casamento com o fotógrafo Janderson Pires neste fim de semana.

"Obrigada Deus por me permitir viver esse amor! Obrigada Deus por ensinar todo os dias o que é o casamento! Obrigada Deus por atender os meu pedidos quando eu posso sabedoria", disse a atriz no início do texto que publicou no Instagram, com uma série de fotos do casal.

Cacau publicou um vídeo em que aparece dançando com o noivo durante a celebração deste sábado, 24. "Janderson, eu quero dançar com você o resto da minha vida! Gente hoje eu casei no civil, depois de 9 anos juntos. Graças a Deus aqui tem amor, e teve muita gente que duvidou, mais Deus disse vocês foram feitos um pro outro", afirmou.