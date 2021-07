Milena Titoneli, de São Caetano, conquista quinto lugar nas Olimpíadas de Tóquio

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/07/2021 | 11:46



Atleta do PEC (Programa Esportivo Comunitário), de São Caetano, a lutadora de taekwondo Milena Titoneli conquistou nesta segunda-feira (26) o quinto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, na categoria até 67 kg.

Campeã Pan-Americana, Milena venceu a primeira luta no Japão contra Julyana Al-Sadeq, da Jordânia. Na sequência, perdeu para a croata Matea Jelic - que acabou com o ouro. Na repescagem, a atleta de São Caetano derrotou a haitiana Lauren Lee. E, em duelo equilibrado pelo bronze, acabou superada pela marfinense Ruth Gbagbi (segunda colocada do ranking mundial).

O coordenador de taekwondo de São Caetano, Marcelo Todaro, exaltou a conquista de Milena. “Tem sido um trabalho incessante e o fato de colocarmos uma atleta que saiu do PEC para disputar medalha olímpica nos enche de orgulho. Aliás, estamos orgulhosos dos atletas e da comissão técnica. Estão todos de parabéns em representar nossa cidade e o nosso país em uma Olimpíada.”

“Temos uma equipe de taekwondo de altíssimo nível. Essa foi apenas a primeira Olimpíada destes atletas. O trabalho continuará forte para o próximo ciclo olímpico, com disputas de Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos e Mundiais. É bom salientar que a nova geração de atletas que está chegando é muito talentosa e tem tudo para dar mais bons frutos num futuro próximo”, complementou Todaro.

Chegar à quinta colocação numa Olimpíada é motivo de alegria para a sulsancaetanense. “Chegar aqui para mim já é uma grande vitória. Tive de vencer muita coisa e, apesar de ter perdido, estou muito feliz. Queria muito essa medalha e eu poderia ter ganhado. Com certeza, eu saio daqui com gostinho de quero mais. Então, podem ter certeza de que em 2024 eu vou dar o meu máximo. Vou voltar mais forte”, disse Milena ao SporTV, ao sair do tablado.

Outro atleta de São Caetano competiu no taekwondo em Tóquio. Ícaro Miguel perdeu para o italiano Alessio Simone e foi eliminado na primeira luta. Além dele e de Milena, a cidade foi representada pelo técnico Clayton dos Santos.