Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



26/07/2021 | 11:56



A baixa temperatura em Monte Verde dita os passeios durante o inverno no distrito mineiro, que pertence à cidade de Camanducaia e fica na Serra da Mantiqueira, a 180 km de Sao Paulo. Para quem vai à região nessa época, não faltam atrações charmosos e opções de hospedagens aconchegantes.

Confira algumas dicas para aproveitar a baixa temperatura em Monte Verde.

Como curtir a baixa temperatura em Monte Verde

Avenida Monte Verde

As principais atrações do distrito ficam na Avenida Monte Verde, bem no centrinho da vila. Ali, não faltam bares, restaurantes que oferecem sequências de fondue, fábricas de chocolate e lojas de artesanato e comidinhas locais.

Passeios 4×4

Na avenida principal do distrito há uma série de agências que organizam passeios pela região. Mesmo quando a temperatura em Monte Verde está baixa, vale a pena fazer os tours de 4×4 em quadriciclos, que são um barato. As trilhas cortam as montanhas verdejantes de Minas Gerais, cuja paisagem é de encher os olhos.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers para conhecer Monte Verde.

Atrações a céu aberto

Quem está disposto a descarregar adrenalina também pode visitar a Fazenda Radical e encarar as trilhas do Parque Oschin. Em ambas, a diversão é garantida. Também dá para relaxar na região fazendo algumas cavalgadas.

Artes

Há uma série de ateliês em Monte Verde especializados na pintura Bauer. Vale a pena visitá-los, conhecer a técnica e fazer umas comprinhas.

Onde ficar em Monte Verde

Pousada Pedras e Sonhos

Pousada Pedras e Sonhos, em Monte Verde

Ideal para casais, esta pousada conta com apenas sete chalés e é cercada pela mata nativa. O café da manhã, um dos grandes diferenciais do empreendimento, pode ser tomado das 8h30 às 11h e inclui mais de 30 itens. A pousada fica próxima ao Parque Oschin, entre outros pontos turísticos do destino.

—

Pousada Jardim da Mantiqueira

Pousada Jardim da Mantiqueira, em Monte Verde

Próxima da Avenida Monte Verde, onde estão reunidos os principais atrativos locais, esta pousada conta com 14 chalés, alguns equipados com hidromassagem,. Destaque para a vista exuberante de um bosque de araucárias. Voltada para famílias e casais, oferece café da manhã artesanal.

—

PLANEJE SUA VIAGEM PARA MONTE VERDE

Ao planejar uma viagem para aproveitar a baixa temperatura em Monte Verde é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.