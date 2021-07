Neymar Jr. cobra 100 reais de convidados para teste de Covid-19 ao armar festa em Mangaratiba

26/07/2021 | 11:11



Neymar Jr. não para de armar aglomerações! No fim de semana o craque do PSG organizou mais uma festa em sua mansão em Mangaratiba, onde passa férias. No sábado, dia 24, Neymar teria organizado um arraiá que durou até a manhã de domingo.

Segundo o jornal Extra, na entrada do evento todos os convidados tinham que realizar testes de Covid-19. O exame, no entanto, não era de graça! A publicação revelou que os convidados foram pegos de surpresa ao terem que desembolsar 100 reais pelo teste. Caso o resultado fosse positivo, o convidado dava meia volta e ia embora do evento! Já em caso negativo, o convidado seguia para a curtição, mas não sem antes entregar o celular pessoal, que ficava lacrado até ser recuperado na saída.

Uma fonte ainda revelou ao jornal que Neymar foi o responsável por comandar a barra do beijo. O atacante usou uma placa pendurada no pescoço com o nome da fantasia e fez jus ao figurino, beijando muito durante a noite.

- Ele parava em frente as meninas e mostrava a placa. Muitas vezes funcionou, revelou informante.

Entre os convidados estava Vinicius Jr., que trocou beijos com a ex-BBB Kerline, além de José Loreto, que também teria sido visto na pegação, já que voltou à solteirice após terminar namoro com Bruna Lennon.

Gabriel Jesus também estava em clima de romance por lá! Ele levou sua nova namorada, Raiane Lima, de 20 anos de idade. Camila Loures também marcou presença, além do pagodeiro Suel e do cantor Felipe Araújo, que se apresentaram para os convidados.

Já no domingo, dia 25, Neymar Jr. recebeu o grupo Menos é Mais para uma nova festinha com os amigos. Discreto, nas redes sociais o craque só apareceu curtindo a piscina da mansão ao lado de Cris Guedes.