Após troca de acusações com filhos de Cid Moreira, esposa do jornalista se defende: - Ele decide as coisas, ele escolhe o que vai vestir, o que vai comer

26/07/2021 | 11:11



Os filhos de Cid Moreira acusaram a atual esposa do jornalista de mantê-lo em cárcere privado, alimentá-lo com comida estragada e de se apropriar do patrimônio do marido, que tem 93 anos de idade. Para o programa Domingo Espetacular do último domingo, dia 25, Fátima Sampaio deu uma entrevista e se defendeu das acusações:

- Que loucura é essa? Um cara forte desse, decidido, fazendo um monte de comercial. Você acha que alguma empresa de comercial iria contratar o Cid se ele não estivesse íntegro? Não é fácil para ninguém receber essas coisas. Ele fala: Eu sou um homem público e isso vai sempre pesar mais, porque toda família tem seu drama, tem suas histórias para resolver, mas a da gente fica pior porque todo mundo resolve dar pitaco, né? Todo mundo resolve julgar e de forma superficial.

A esposa do jornalista reforçou que ele faz as próprias escolhas:

- Muito lúcido, muito ativo. Ele decide as coisas, ele escolhe o que vai vestir, o que vai comer. Ele decide se vai entrar nesse comercial, se isso aqui pode ou não pode. Ele lê os contratos, é um cara super atualizado. Super bacana, super ativo. É admirável chegar nessa idade com tanta tranquilidade, lucidez, capacidade. É uma bênção, né?

Além dela, Roger Moreira, filho adotivo de Cid, e Rodrigo Moreira, filho biológico dele, também falaram sobre o assunto ao Domingo Espetacular. Roger relembrou o dia em que recebeu um e-mail em que afirma ter sido deserdado pelo pai:

- Foi muito forte receber um e-mail assim. Do nada não ter mais intimidade nenhuma. De um momento para o outro, só passou a ser tratado com advogado. Eu desconfiei que a Fátima com certeza teve culpa de isso tudo que aconteceu. Foi por incentivo dela que ele fez tudo isso.

- A gente quer defender ele. A gente não quer deixar ele largado, afirmou Rodrigo.

- A gente quer cuidar dele, que ele não seja usado e blindado desse jeito. Aquele Instagram, na realidade, não é Cid Moreira, é Fátima. Ele nem gosta desse tipo de coisa. Muitos vídeos a gente vê que ele reclama, porque ela deixa ele numa situação... constrangido. E ela filmando ele como se fosse uma criança, continua Roger.

Por fim, ele ainda acusa Fátima de passar os bens de Cid para o seu nome:

- Já vi coisas que estão só no nome dela, e ela não tem rendimento para isso.