Estagiários de enfermagem reforçam sistema de saúde em Ribeirão Pires

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/07/2021 | 11:12



Alunos do curso de técnico de enfermagem da escola Alge estão auxiliando técnicos e enfermeiros do sistema de saúde de Ribeirão Pires. Ao todo, são 10 estudantes em período de estágio, que prestam ajuda nas unidades básicas do Centro, Centro Alto e Jardim Luso, além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia e Hospital e Maternidade São Lucas.

Dividido entre os períodos diurno e noturno, os aprendizes realizam um revezamento nas unidades, justamente para conhecer realidades diferentes, como explica a diretora responsável pela enfermagem da Atenção Básica, Sandra Brandão. “Este ano ampliamos o campo de estágio para três UBS (Unidade Básica de Saúde), para que os alunos possam conhecer a particularidade de cada bairro e vivenciar o que se passa dentro da Unidade. Isso fará com que eles estejam capacitados para atender às variadas demandas que surgirem após esse período de aprendizagem”, comentou. Em anos anteriores, os estagiários auxiliavam somente na unidade básica do centro.

A enfermeira supervisora de estágios da Alge, Vaglana Morais Santos, por sua vez, salientou a importância da parceria entre a escola e o sistema público de saúde de Ribeirão Pires. "O maior beneficiário dessa parceria, com certeza, é o aluno. Trabalhar no sistema público possibilita ajudar em diversos casos, além disso, um facilitador a mais é que a escola também fica na cidade”, ressaltou.

No mês de agosto, está prevista a chegada de uma nova turma, que deverá auxiliar a unidade de saúde do bairro do Jardim Guanabara.