Cursos gratuitos de Microsoft e LinkedIn visam capacitar profissionais

Bianca Bellucci

Do 33Giga



26/07/2021 | 10:56



Estão disponíveis 96 cursos gratuitos de Microsoft e LinkedIn. As empresas se uniram para lançar conteúdos que visam capacitar profissionais e ajudar na procura por novos empregos. Todos podem ser acessados até 31 de dezembro, pela plataforma LinkedIn Learning, e oferecem certificados de conclusão.

Ainda é válido destacar que os cursos gratuitos de Microsoft e LinkedIn são divididos em nove categorias. Elas foram pensadas de acordo com as demandas do mercado atual e o profissional do futuro. Conheça:

Trabalho remoto: colaboração, foco e produtividade Como superar desafios e se reinventar em tempos difíceis Diversidade, inclusão e pertencimento para líderes e gerentes Torne-se um gestor de projetos Como desenvolver a colaboração entre a equipe Domine as competências pessoais mais requisitas no mercado de trabalho Torne-se um especialista em atendimento ao cliente Torne-se um profissional de vendas Torne-se um cientista de dados

Ao acessar um dos temas, o internauta automaticamente tem acesso aos cursos gratuitos de Microsoft e LinkedIn disponíveis dentro da categoria. A partir daí, é só dar o play no vídeo desejado e começar a capacitação. Não é necessário qualquer cadastro.