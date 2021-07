Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em passeio de jet ski

26/07/2021 | 10:11



Gusttavo Lima e Andressa Suita não falam sobre a reconciliação, mas também não escondem mais que estão juntos!

Os dois curtiram o fim de semana em Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e foram flagrados enquanto curtiram um passeio de jet ski juntos. A modelo foi flagrada na garupa do artista. O registro foi feito em vídeo e publicação em uma conta no TikTok.

O colunista Leo Dias ainda divulgou uma série de outros flagras dos dois curtindo o fim de semana praiano antes do sertanejo embarcar para os Estados Unidos, onde fará uma turnê. No sábado, dia 24, eles ainda curtiram o aniversário de Samuel, que completou três anos de idade.

Outro clique que agitou os internautas foi divulgado por Andressa no Instagram. Exibindo o look para curtir o dia no iate, a modelo chamou a atenção por causa do reflexo de seu óculos de sol. Na imagem é possível ver um homem registrando a beldade. Na caixa de comentários os internautas ficaram se perguntando se havia sido Gusttavo Lima que fez o clique.

Ele, por sua vez, apenas divulgou detalhes de sua viagem para os Estados Unidos, ostentando sua aquisição de luxo, um jatinho avaliado em 180 milhões de reais.