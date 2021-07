Irmão de vereador de Rio Grande é preso por tráfico de drogas

Da Redação

Irmão do vereador Marcelo Cabeleireiro (PSD), de Rio Grande da Serra, Marcone Alves da Silva foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas.

Marcone estava em um Fiat Palio na noite de sexta-feira (23) na Avenida Cido Franco, no Centro da cidade, juntamente com Caio Henrique Garcia Lima, quando foi abordado.

Policiais militares encontraram uma mochila no assoalho do assento do passageiro que continua 209 embalagens de cocaína, 296 trouxinhas de maconha, 600 pedras de crack e 47 frascos de lança perfume.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida ao 1ºDP em Ribeirão Pires.