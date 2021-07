AGE da Petrobras para nomeação de conselheiros será em 27/8, totalmente digital

26/07/2021 | 09:54



A Petrobras marcou para o próximo dia 27 de agosto a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que vai eleger os membros do Conselho de Administração da estatal. A assembleia será exclusivamente digital, informou a companhia, e visa eleger oito membros. A União manteve praticamente inalterada a formação atual do Conselho, reconduzindo a maioria dos membros ao cargo. Segundo a Petrobras, outras matérias serão deliberadas, conforme o edital de convocação no site da companhia.